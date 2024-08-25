«Локомотив» — «Ростов»: Батраков открыл счет

Читать «СЭ» в

«Локомотив» вышел вперед в матче против «Ростова» в 6-м туре РПЛ — 1:0.

На десятой минуте за хозяев отличился Алексей Батраков.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Ростов».