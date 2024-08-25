РПЛ опубликовала заявление по поводу шести замен «Краснодара» в матче с «Динамо»

В «Краснодаре» прокомментировали решение сделать шесть замен в матче 6-го тура РПЛ против «Динамо» (1:0). Клуб объяснил, что все сделано по правилам.

— Согласно регламенту, если команда получает право экстренной замены из-за черепно-мозговой травмы, дополнительную замену может сделать и их соперник.

Для замен в связи с такой травмой есть специальный бланк — его начальник команды передает резервному судье. Судья, в свою очередь, оповещает соперников о возможности дополнительной замены. Таким образом, «Краснодар» по правилам сделал шесть замен в матче, — говорится в заявлении.

«Краснодар» сделал шесть замен в этой встрече после того, как «Динамо» заменило Андрея Лунева из-за повреждения головы, на его место вышел Игорь Лещук.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на 2-е место, «Динамо» с таким же количеством быллов идет третьим.