Дзюба считает, что его новая команда сорвет джекпот

Бывший нападающий «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на сравнения с джекпотом при переходе в новую команду.

— Мы знаем вашу любовь к игре в воротах на тренировках. Хотели бы сыграть здесь?

— Да.

— Слуцкий сказал, что если Артем перейдет в какую-то команду, она сорвет джекпот.

— Само собой! — сказал Дзюба в рамках «T-Лиги уличного футбола».

36-летний Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».