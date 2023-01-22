«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Родину», Миранчук забил победный мяч
«Локомотив» в товарищеском матче обыграл «Родину» со счетом 2:1.
В составе железнодорожников отличились Франсуа Камано и Антон Миранчук, у соперников единственный гол забил Руслан Киль.
Следующий матч на сборах в ОАЭ «Локомотив» проведет 29 января против «Сочи».
Товарищеские матчи. Клубы
«Локомотив» — «Родина» — 2:1 (2:0)
Голы: Камано, 17 (1:0). Миранчук, 30 (2:0). Куль, 64 (2:1).
«Локомотив»: Лантратов (Худяков, 46), Живоглядов (Щетинин, 67), Кузьмичев (Митай, 46), Миранчук (Мампасси, 46), Баринов (Глушенков, 46), Куликов (Магкеев, 46), Тикнизян (Марадишвили, 46), Погостнов (Раков, 46), Щетинин (Карпукас, 46), Камано (Изидор, 46), Игнатьев (Раконьяц, 46).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2