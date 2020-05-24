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«Локомотив» проводит тренировки под руководством Олега Пашинина

19:36
Олег Пашинин и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Олег Пашинин и Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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По данным «СЭ», «Локомотив» в пятницу, 22 мая, приступил к тренировкам в Баковке.

У Юрия Семина контракт заканчивается 31 мая, но он уже покинул команду, а Марко Николич, соглашение которого с клубом действует с 1 июня, еще не прибыл в Россию, поэтому занятиями руководит Олег Пашинин. (Константин Алексеев)

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