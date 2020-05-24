«Локомотив» проводит тренировки под руководством Олега Пашинина

По данным «СЭ», «Локомотив» в пятницу, 22 мая, приступил к тренировкам в Баковке.

У Юрия Семина контракт заканчивается 31 мая, но он уже покинул команду, а Марко Николич, соглашение которого с клубом действует с 1 июня, еще не прибыл в Россию, поэтому занятиями руководит Олег Пашинин. (Константин Алексеев)