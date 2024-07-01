«Локомотив» попрощался с Антоном Миранчуком: «МиранчуХ-Чух-Чух»
«Локомотив» опубликовал прощальное видео с Антоном Миранчуком. 1 июля клуб сообщил об уходе хавбека на правах свободного агента.
«МиранчуХ-Чух-Чух. Сохраним в памяти эти яркие моменты, классные голы и искренние эмоции», — говорится в сообщении.
В сезоне-2023/24 РПЛ 28-летний Миранчук провел 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.
Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком ЦСКА.
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