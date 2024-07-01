Наумов — об уходе Миранчука: «Руководители клуба совсем не заинтересованы в том, чтобы «Локомотив» чего-то добился»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре «СЭ» прокомментировал уход Антона Миранчука из железнодорожного клуба.

«Как можно относиться к этому решению? Конечно, отрицательно. Это касается и Рифата Жемалетдинова, и многих других, которые ушли из команды. Миранчук — свой воспитанник. Надо было договариваться о продлении контракта. Однажды уже был случай, когда Антон хотел уйти вместе с братом. Тогда все решилось, потому что руководители были заинтересованы в нем. А сейчас, видимо, руководители клуба во главе с Леонченко совсем не заинтересованы в том, чтобы «Локомотив» чего-то добился в новом сезоне», — сказал Наумов «СЭ».

28-летний футболист попал в академию железнодорожников в 2011 году. Через год он дебютировал в молодежном первенстве. В конце 2013-го Антон впервые сыграл за основной состав.

В сезоне-2023/24 РПЛ Миранчук 38 матчей, забил 8 мячей и отдал 7 голевых передач. «Локомотив» занял 4-е место в чемпионате России, набрав 53 очка.