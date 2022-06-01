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«Локомотив» показал лучшие сейвы Гильерме и Худякова в весенней части сезона-2021/22

Карен Саркисян
Корреспондент
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Пресс-служба «Локомотив» опубликовал топ-10 лучших спасений вратарей команды Даниила Худякова и Маринато Гильерме в весенней части сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне 36-летний Гильерме провел 24 матча за «Локомотив» и пропустил 29 мячей. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

На счету 18-летнего Худякова 17 встреча за «железнодорожников» и 30 пропущенных мячей. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024-го.

В сезоне-2021/22 «Локомотив» занял 6-е место в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 48 очков в 30 играх.

Маринато Гильерме
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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