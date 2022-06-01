«Локомотив» показал лучшие сейвы Гильерме и Худякова в весенней части сезона-2021/22

Пресс-служба «Локомотив» опубликовал топ-10 лучших спасений вратарей команды Даниила Худякова и Маринато Гильерме в весенней части сезона-2021/22.

В прошедшем сезоне 36-летний Гильерме провел 24 матча за «Локомотив» и пропустил 29 мячей. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

На счету 18-летнего Худякова 17 встреча за «железнодорожников» и 30 пропущенных мячей. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024-го.

В сезоне-2021/22 «Локомотив» занял 6-е место в турнирной таблице Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 48 очков в 30 играх.