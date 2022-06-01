Литвинов отреагировал на комплименты Каттани

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» прокомментировал хвалебные высказывания в свой адрес со стороны спортивного директора клуба Луки Каттани.

— Ты один из тех футболистов, кого Каттани выделяет в каждом интервью. Чем ты его так поразил?

— Не знаю, но, надеюсь, что не подведу его и команду. Буду стараться всегда прогрессировать и отдавать всего себя на поле для команды.

— У вас много личных бесед с Лукой?

— Нет, как и у всех. Мы видимся практически каждый день, общаемся. Нет никакой предвзятости, каких-то личных отношений.

— Лука говорит: «Нет счастливей человека, чем Руслан на тренировках «Спартака».

— Он так видит. Если он меня выделяет, это его выбор. Я, как и остальные ребята, всегда стараюсь выкладываться полностью на каждой тренировке.