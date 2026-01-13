«Локомотив» поблагодарил Баринова: «Спасибо за все, Бара»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала ролик в честь бывшего игрока команды Дмитрия Баринова, который перешел в ЦСКА.

Клубы объявили о трансфере 13 января. Футболист подписал с армейцами контракт до конца сезона-2028/29.

«Спасибо за все, Бара», — написано в подписи к видео с памятными моментами Баринова в «Локомотиве».

Баринов является воспитанником «Локомотива». Он провел за команду 274 матча, забил 13 голов и сделал 27 результативных передач. В сезоне-2017/18 он стал с «Локомотивом» чемпионом России. Также Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/2 1) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019).

После 18 туров «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в РПЛ. ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице — 36 очков.