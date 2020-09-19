Стали известны условия контракта Манждукича с «Локомотивом» и дата приезда игрока

Как стало известно «СЭ», «Локомотив» ожидает приезда нападающего Марио Манджукича в среду, 23 сентября. Хорват должен подписать контракт на два года с зарплатой 2,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

34-летний Манджукич с декабря 2019 года выступал за «Аль-Духаиль» и забил за катарский клуб один гол в семи матчах. На данный момент хорват является свободным агентом, экс-футболист «Баварии», «Атлетико» и «Ювентуса» не имеет игровой практики с марта.