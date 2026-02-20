«Локомотив» отправил нападающего Цыброва в аренду в «Ислочь»

Нападающий «Локомотива» Богдан Цыбров на правах аренды будет играть за белорусскую «Ислочь». Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Как уточнили в российской команде, контракт не подразумевает опцию выкупа спортивных прав на 19-летнего россиянина.

Ранее Цыбров играл за молодежную команду «Локо» и команды «Строгино» — в общей сложности в 66 матчах забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. В декабре 2025 года он подписал контракт с клубом, который действует до 31 декабря 2027 года.