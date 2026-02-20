«Локомотив» отправил нападающего Цыброва в аренду в «Ислочь»
Нападающий «Локомотива» Богдан Цыбров на правах аренды будет играть за белорусскую «Ислочь». Соглашение рассчитано до 31 декабря 2026 года.
Как уточнили в российской команде, контракт не подразумевает опцию выкупа спортивных прав на 19-летнего россиянина.
Ранее Цыбров играл за молодежную команду «Локо» и команды «Строгино» — в общей сложности в 66 матчах забил 18 голов и отдал шесть результативных передач. В декабре 2025 года он подписал контракт с клубом, который действует до 31 декабря 2027 года.
Источник: ФК «Локомотив»
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|13
|
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|6
|4
|0
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|13-4
|12
|
4
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|6
|3
|3
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|
5
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|10
|
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|9
|
8
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|3
|0
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|5
|
13
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|1
|1
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|4
|
14
|Локомотив
|6
|0
|3
|3
|5-8
|3
|
15
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|
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|Факел
|6
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|5.09
|14:00
|Крылья Советов – Краснодар
|- : -
|5.09
|16:30
|Зенит – ЦСКА
|- : -
|5.09
|19:00
|Ростов – Факел
|- : -
|6.09
|14:00
|Оренбург – Акрон
|- : -
|6.09
|16:15
|Динамо Мх – Родина
|- : -
|6.09
|18:30
|Динамо – Спартак
|- : -
|6.09
|20:45
|Балтика – Локомотив
|- : -
|7.09
|19:30
|Рубин – Ахмат
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ЖК
|Г
|
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Зенит
|5
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|
Александр Соболев
Зенит
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|
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|3
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|5
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
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|1
|0
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