Легенда РПЛ Кристиан Нобоа посетит матч «Сочи» — «Спартак»

Эквадорский полузащитник вернется в Россию и станет БЕТСИТИ-гостем первого матча весенней части сезона.

Помимо посещения самой игры Кристиан съездит на базу бывшего клуба, раздаст автографы болельщикам на матче, пообщается с VIP-гостями в БЕТСИТИ-лаунже, а также примет участие в съемках шоу.

«Спасибо БЕТСИТИ и «Сочи» за поездку в Россию. Через неделю увижусь со своими друзьями. Вспомним то время, что играли в России, и посмотрим матч со «Спартаком». Скоро увидимся!» — сказал Нобоа в обращении к болельщикам.

В России Нобоа выступал с 2007 по 2023 год в различных клубах: «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». Кристиан — трехкратный чемпион страны, обладатель Суперкубка России. С «Сочи» он стал серебряным призером РПЛ в 2022 году. После отъезда из России выступал за родной клуб «Эмелек».