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Легенда РПЛ Кристиан Нобоа посетит матч «Сочи» — «Спартак»

Эквадорский полузащитник вернется в Россию и станет БЕТСИТИ-гостем первого матча весенней части сезона.

Помимо посещения самой игры Кристиан съездит на базу бывшего клуба, раздаст автографы болельщикам на матче, пообщается с VIP-гостями в БЕТСИТИ-лаунже, а также примет участие в съемках шоу.

«Спасибо БЕТСИТИ и «Сочи» за поездку в Россию. Через неделю увижусь со своими друзьями. Вспомним то время, что играли в России, и посмотрим матч со «Спартаком». Скоро увидимся!» — сказал Нобоа в обращении к болельщикам.

В России Нобоа выступал с 2007 по 2023 год в различных клубах: «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит» и «Сочи». Кристиан — трехкратный чемпион страны, обладатель Суперкубка России. С «Сочи» он стал серебряным призером РПЛ в 2022 году. После отъезда из России выступал за родной клуб «Эмелек».

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 6 0 0 11-4 18
2
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
3
 Зенит 6 4 0 2 13-4 12
4
 ЦСКА 6 3 3 0 9-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
10
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
11
 Крылья Советов 6 1 3 2 8-10 6
12
 Ростов 6 1 2 3 7-10 5
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 6 0 2 4 3-7 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар - : -
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА - : -
5.09 19:00 Ростов – Факел - : -
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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