«Локомотив» опубликовал видео титулов Семина в день рождения тренера
14:37
«Локомотив» поздравил главного тренера Юрия Семина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 73 года.
Московский клуб подготовил специальный видеоролик к это дате.
С днём рождения, Юрий Палыч! ?— «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 11, 2020
? #СамыйЛучшийКоллектив pic.twitter.com/bNwldEymbV
Семин четыре раза назначался главным тренером «Локомотива». Последний раз это произошло в августе 2016 года.
Под его руководством красно-зеленые трижды выигрывали чемпионат России, шесть раз брали Кубок страны и три раза Суперкубок.