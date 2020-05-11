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«Локомотив» опубликовал видео титулов Семина в день рождения тренера

14:37
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Локомотив» поздравил главного тренера Юрия Семина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 73 года.

Московский клуб подготовил специальный видеоролик к это дате.

Семин четыре раза назначался главным тренером «Локомотива». Последний раз это произошло в августе 2016 года.

Под его руководством красно-зеленые трижды выигрывали чемпионат России, шесть раз брали Кубок страны и три раза Суперкубок.

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