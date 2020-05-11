«Локомотив» опубликовал видео титулов Семина в день рождения тренера

«Локомотив» поздравил главного тренера Юрия Семина с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 73 года.

Московский клуб подготовил специальный видеоролик к это дате.

Семин четыре раза назначался главным тренером «Локомотива». Последний раз это произошло в августе 2016 года.

Под его руководством красно-зеленые трижды выигрывали чемпионат России, шесть раз брали Кубок страны и три раза Суперкубок.