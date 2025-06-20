«Локомотив» объявил об уходе Митрова и Никитина

«Локомотив» покинули вратарь Тимофей Митров и полузащитник Андрей Никитин, сообщает пресс-служба железнодорожников.

Митров перешел в «Шинник», с которым подписал двухлетний контракт. В сезоне-2024/25 голкипер выступал в ярославском клубе на правах аренды.

Никитин перешел в «Нефтехимик», за который выступал на правах аренды в сезоне-2024/25.