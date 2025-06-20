«Ахмат» объявил о переходе защитника «Оренбурга» Сидорова
«Ахмат» заключил трехлетний контракт с защитником «Оренбурга» Максимом Сидоровым, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Отмечается, что 27-летний футболист прибыл в расположение «Ахмата» на сборах в Новогорске, где прошел медицинское обследование.
Сидоров играл за «Оренбург» с лета 2023 года после перехода из «Кубани». За это время он провел 52 матча за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.
В минувшем сезоне «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ и победил «Урал» в стыковых матчах за право выступать в чемпионате России-2025/26.
Источник: https://t.me/akhmatgrozny/12027
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|6
|4
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|
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|4
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|6
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|2
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|
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|2
|5
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|
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|11
|2
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|11
|
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|1
|6
|4
|12-20
|9
|
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|Факел
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|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
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|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
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|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
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Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
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Рубин
|10
|1
|2
|
|
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ЦСКА
|3
|1
|1
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