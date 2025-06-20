«Ахмат» объявил о переходе защитника «Оренбурга» Сидорова

«Ахмат» заключил трехлетний контракт с защитником «Оренбурга» Максимом Сидоровым, сообщает пресс-служба грозненского клуба.

Отмечается, что 27-летний футболист прибыл в расположение «Ахмата» на сборах в Новогорске, где прошел медицинское обследование.

Сидоров играл за «Оренбург» с лета 2023 года после перехода из «Кубани». За это время он провел 52 матча за оренбуржцев во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

В минувшем сезоне «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ и победил «Урал» в стыковых матчах за право выступать в чемпионате России-2025/26.