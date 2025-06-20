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Комличенко, Пиняев, Батраков и Баринов пропускают начало сбора «Локомотива»

Алина Савинова

«Локомотив» опубликовал состав команды из 28 игроков на первый тренировочный сбор, который стартовал в Баковке.

Вратари: Митрюшкин, Лантратов, Веселов.

Защитники: Фассон, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Погостнов, Самошников, Морозов, Ведерников.

Полузащитники: Баринов, Салтыков, Батраков, Тимофеев, Карпукас, Годяев, Пиняев, Бакаев, Руденко, Топинка, Раков, Сарвели, Гердт, Щетинин.

Нападающие: Воробьев, Комличенко, Корнеев.

При этом отмечается, что игроки сборной России Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Николай Комличенко присоединятся к команде 24 июня. Футболисты молодежки Егор Ведерников, Арсений Гердт и Артем Корнеев прибудут в Баковку после прошедшего матча МФЛ с «Рубином».

Защитник Сесар Монтес в настоящее время находится в расположении сборной Мексики и продолжает выступление в Золотом Кубке КОНКАКАФ.

Источник: https://t.me/fclokomotiv/29941
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
10
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон 1 : 1
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар 3 : 3
18.10 14:00 Зенит – Ахмат 3 : 2
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА 3 : 1
18.10 18:45 Спартак – Рубин 4 : 0
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 9 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 10 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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