Комличенко, Пиняев, Батраков и Баринов пропускают начало сбора «Локомотива»

«Локомотив» опубликовал состав команды из 28 игроков на первый тренировочный сбор, который стартовал в Баковке.

Вратари: Митрюшкин, Лантратов, Веселов.

Защитники: Фассон, Ньямси, Ненахов, Сильянов, Погостнов, Самошников, Морозов, Ведерников.

Полузащитники: Баринов, Салтыков, Батраков, Тимофеев, Карпукас, Годяев, Пиняев, Бакаев, Руденко, Топинка, Раков, Сарвели, Гердт, Щетинин.

Нападающие: Воробьев, Комличенко, Корнеев.

При этом отмечается, что игроки сборной России Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Дмитрий Баринов, Сергей Пиняев, Алексей Батраков и Николай Комличенко присоединятся к команде 24 июня. Футболисты молодежки Егор Ведерников, Арсений Гердт и Артем Корнеев прибудут в Баковку после прошедшего матча МФЛ с «Рубином».

Защитник Сесар Монтес в настоящее время находится в расположении сборной Мексики и продолжает выступление в Золотом Кубке КОНКАКАФ.