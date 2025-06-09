Футболист «Зенита» Луис Энрике женился на бразильской модели

Вингер «Зенита» Луис Энрике женился на бразильской модели Тэмми Парисото.

Футболист опубликовал снимки с церемонии бракосочетания в социальных сетях.

«Каждый день ты заставляешь меня верить, что «долго и счастливо» — это реальность!» — подписала фото избранница Энрике.

Луис Энрике и Тэмми Парисото. Фото соцсети

Бразилец перешел в «Зенит» из «Ботафого» зимой 2025 года. Он провел за команду из Санкт-Петербурга 14 матчей, забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи.