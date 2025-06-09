Манише — об инциденте перед полетом в России: «Смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолета!»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Манише рассказал об инциденте перед полетом в самолете во время выступления в России.

«Помню, мы играли в гостях, я тогда еще забил. Летим обратно: зашли в самолет, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолета! А у нас еще борт такой, весьма старенький. Сейчас это звучит как веселая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков: это вообще нормально?» — цитирует Манише «Чемпионат».

Манише играл в «Динамо» в 2005 и 2006 годах. Он провел за бело-голубых 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Также выступал в «Бенфике», «Порту», «Челси», «Атлетико», «Интере», «Кельне» и лиссабонском «Спортинге». Футболист завершил карьеру в 2011 году.