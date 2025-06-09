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Манише — об инциденте перед полетом в России: «Смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолета!»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Манише (справа) и Денис Колодин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Манише рассказал об инциденте перед полетом в самолете во время выступления в России.

«Помню, мы играли в гостях, я тогда еще забил. Летим обратно: зашли в самолет, смотрю в окно, а на асфальте валяются гайки от нашего самолета! А у нас еще борт такой, весьма старенький. Сейчас это звучит как веселая байка, но тогда я переживал. Спрашивал у российских игроков: это вообще нормально?» — цитирует Манише «Чемпионат».

Манише играл в «Динамо» в 2005 и 2006 годах. Он провел за бело-голубых 13 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Также выступал в «Бенфике», «Порту», «Челси», «Атлетико», «Интере», «Кельне» и лиссабонском «Спортинге». Футболист завершил карьеру в 2011 году.

Источник: «Чемпионат»
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 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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