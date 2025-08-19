«Локомотив» объявил о переходе Самошникова в «Спартак»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба железнодорожников.

Он подписал с красно-белыми трехлетний контракт. Самошников будет играть за «Спартак» под 14-м номером.

27-летний россиянин играл за «Локомотив» с июля 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Также Самошников играл за «Велес», московский «Арарат», «Шинник», московское «Торпедо» и «Рубин».