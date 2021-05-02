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«Локомотив» обратился к фанатам после разгрома от «Зенита»: «Это не то, чего мы ждали»

21:55
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Официальный Twitter «Локомотива» после разгромного поражения от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ опубликовал новый пост, в котором обратился к болельщикам.

Игра прошла 2 мая в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России благодаря победе над москвичами.

«Итог сегодняшней встречи — это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны. Спасибо за поддержку на матче, красно-зеленые», — написано в Twitter «Локомотива».

Для «Зенита» это третье чемпионство подряд. «Локомотив» с 52 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Зенит — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры