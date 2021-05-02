«Локомотив» обратился к фанатам после разгрома от «Зенита»: «Это не то, чего мы ждали»
Официальный Twitter «Локомотива» после разгромного поражения от «Зенита» (1:6) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ опубликовал новый пост, в котором обратился к болельщикам.
Игра прошла 2 мая в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые досрочно стали чемпионами России благодаря победе над москвичами.
«Итог сегодняшней встречи — это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны. Спасибо за поддержку на матче, красно-зеленые», — написано в Twitter «Локомотива».
Для «Зенита» это третье чемпионство подряд. «Локомотив» с 52 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Итог сегодняшней встречи — это не то, чего мы ждали. Вместе нам предстоит борьба за Лигу чемпионов и Кубок страны.— «Локомотив» (@fclokomotiv) May 2, 2021
Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные.
Билеты на следующую игру с «Динамо» для владельцев подписок появятся в продаже завтра утром. pic.twitter.com/k6LDBFjCGo
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