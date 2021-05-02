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Семак — о победе над «Локомотивом»: «Сегодня многое получалось, особенно в завершении»

21:51
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России против «Локомотива» (6:1) коротко подвел итоги встречи.

«Сегодня многое получалось, особенно в завершении. Тяжело предъявлять претензии. Может, после пяти забитых мячей стали менее агрессивными и менее дисциплинировано играть в обороне.

Готовясь к той или иной игре, мы стараемся смотреть за состоянием игроков. И делаем определенные изменения. Всех невозможно поставить. Поэтому в старте вышли те, кто вышел. Кто вышел на замену, тоже сыграл хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Благодаря этой победе «Зенит» досрочно оформил чемпионский титул.

Зенит - Локомотив

 

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