Экс-вратарь «Зенита» Малафеев надеется, что российские клубы не разочаруют в еврокубках

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» победу питерцев над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

«Ожидал равной и бескомпромиссной игры. Естественно, ждал только победу от «Зенита». «Зенит» очень хорошо настроился на этот матч и добился желаемого. «Локомотив» в свою очередь не смог войти в эту игру, и мы увидели то, что увидели. У «Зенита» я бы выделил всю команду. Именно вся команда достигла такого результата и по ходу всего чемпионата, и по ходу этой игры», — сказал Малафеев «СЭ».

Также Малафеев поделился ожиданиями от выступления «Зенита» в еврокубках в следующем сезоне.

«Я не могу вам сейчас сказать, что ждет «Зенит» и другие клубы РПЛ в еврокубках. Об этом сейчас бессмысленно говорить, впереди длинная пауза, будет чемпионат Европы, будет межсезонье. Посмотрим, какими будут команды в новом сезоне. Я искренне надеюсь, что наши клубы в еврокубках нас не разочаруют», — добавил Малафеев.

2 мая «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Питерская команда выиграла турнир в третий раз подряд, а также в седьмой в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984).

(Константин Колмаков)