«Локомотив» обновил клубный антирекорд по пропущенным мячам

«Краснодар» нанес разгромное поражение «Локомотиву» в матче четвертого тура РПЛ со счетом 3:0.

«Локомотив» обновил клубный антирекорд по пропущенным мячам в четырех стартовых турах чемпионата России (11)

До этого момента худшим результатом были семь пропущенных мячей.

Железнодорожники набрали лишь два очка в первых четырех турах — это худший старт клуба с 2006 года в чемпионате России.