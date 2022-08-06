Кордоба рассказал, когда вернется на поле
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, когда сможет вернуться на поле.
«Чувствую себя хорошо, продолжаю восстанавливаться. Когда вернусь на поле? Пока не знаю, но думаю, что совсем скоро», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».
Кордоба продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче со «Спартаком» (1:4) во втором туре РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
2
|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
4
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
|9-7
|7
|
5
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
8
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
9
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Факел
|4
|0
|2
|2
|7-11
|2
|
14
|Локомотив
|4
|0
|2
|2
|3-11
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|4
|0
|0
|4
|1-10
|0
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30 тур
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|3
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
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