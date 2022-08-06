Кордоба рассказал, когда вернется на поле

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба рассказал, когда сможет вернуться на поле.

«Чувствую себя хорошо, продолжаю восстанавливаться. Когда вернусь на поле? Пока не знаю, но думаю, что совсем скоро», — приводит слова Кордобы «РБ Спорт».

Кордоба продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в матче со «Спартаком» (1:4) во втором туре РПЛ.