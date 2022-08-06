«Сочи» может подписать узбекского форварда из белорусского «Энергетика»

«Сочи» интересуется нападающим белорусского «Энергетика» Бобуром Абдухаликовым, сообщает Eurostavka.

По данным источника, несколько недель назад российский клуб вышел на представителей 25-летнего узбека. Ожидается, что в ближайшие дни переговоры перейдут в активную стадию, при этом на футболиста также претендуют клубы из второй бундеслиги, а также чемпионатов Турции и Польши.

Абдухаликов выступает за «Энергетик» с 2021 года, на счету форварда 18 голов в 29 матчах за «Энергетик» в чемпионате Белоруссии.