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«Сочи» может подписать узбекского форварда из белорусского «Энергетика»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Сочи» интересуется нападающим белорусского «Энергетика» Бобуром Абдухаликовым, сообщает Eurostavka.

По данным источника, несколько недель назад российский клуб вышел на представителей 25-летнего узбека. Ожидается, что в ближайшие дни переговоры перейдут в активную стадию, при этом на футболиста также претендуют клубы из второй бундеслиги, а также чемпионатов Турции и Польши.

Абдухаликов выступает за «Энергетик» с 2021 года, на счету форварда 18 голов в 29 матчах за «Энергетик» в чемпионате Белоруссии.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/sochi-planiruet-podpisat-uzbekskogo-bombardira-iz-minska

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