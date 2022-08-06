«Сочи» может подписать узбекского форварда из белорусского «Энергетика»
«Сочи» интересуется нападающим белорусского «Энергетика» Бобуром Абдухаликовым, сообщает Eurostavka.
По данным источника, несколько недель назад российский клуб вышел на представителей 25-летнего узбека. Ожидается, что в ближайшие дни переговоры перейдут в активную стадию, при этом на футболиста также претендуют клубы из второй бундеслиги, а также чемпионатов Турции и Польши.
Абдухаликов выступает за «Энергетик» с 2021 года, на счету форварда 18 голов в 29 матчах за «Энергетик» в чемпионате Белоруссии.
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|10
|
3
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|2
|2
|0
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|8
|
4
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|4
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|1
|1
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|7
|
5
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|3
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|1
|5-5
|6
|
6
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|1
|2
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|
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9
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|
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|0
|2
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|2
|
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|Локомотив
|4
|0
|2
|2
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|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
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|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|0 : 2
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|4 : 1
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|3 : 0
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|0 : 0
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
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|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
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|1
|0
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