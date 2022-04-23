«Урал» — «Уфа»: видеообзор матча 23-го тура РПЛ

«Урал» обыграл «Уфу» в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России. Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Эрик Бикфалви и Даниэль Мишкич. У гостей единственный мяч забил Гамид Агаларов.

«Урал» набрал 24 очка и поднялся на 14-е место в турнирной таблице, покинув зону прямого вылета из РПЛ. «Уфа» идет 15-й с 22 очками.