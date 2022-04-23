В «Урале» отреагировали на гол Бикфалви в падении через себя в ворота «Уфы»

В «Урале» вспомнили гол Бикфалви в ворота «Арсенала» в 2020 году

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на гостевую победу над «Уфой» (2:1) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Здорово сыграли этот матч, рад за команду. Гол Бикфалви? Он такие голы уже забивал. Ему даже один раз дали приз в размере одного миллиона рублей. Эти деньги Эрик потратил на машины в больницы в самом начале коронавируса. Так что это не первый такой гол в его исполнении», — сказал Иванов «СЭ».

После победы «Урал» (24 очка) преодолел зону вылета и идет 14-м в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. «Уфа» (22 очка) после поражения занимает 15-е место.

В 2020 году титульный партнер «Урала» подарил Эрику Бикфалви один миллион рублей за гол ножницами через себя в ворота тульского «Арсенала».