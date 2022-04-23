«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кравцов сократил отставание в счете
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов стал автором гола во втором тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он сократил отставание в счете — 1:2.
Кравцов выиграл верховую борьбу после подачи углового и точно пробил в угол ворот «Локо».
Отметим, что у этому моменту «Нижний» уже играл в меньшинстве после удаления Ильи Берковского.
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|
Урал – Уфа
|2 : 1
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
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|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
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|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
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|19:30
|
ЦСКА – Динамо
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|
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