«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кравцов сократил отставание в счете

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Кирилл Кравцов стал автором гола во втором тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». Он сократил отставание в счете — 1:2.

Кравцов выиграл верховую борьбу после подачи углового и точно пробил в угол ворот «Локо».

Отметим, что у этому моменту «Нижний» уже играл в меньшинстве после удаления Ильи Берковского.