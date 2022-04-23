«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Берковский получил красную карточку после просмотра ВАР
Полузащитник «Нижнего Новгорода» Илья Берковский был удален во втором тайме матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».
Берковский в середине поля пытался уйти финтом от соперника, который пошел в подкат, но шипами наступил ему на ногу. Сначала главный арбитр встречи Евгений Турбин показал ему предупреждение, но после просмотра ВАР поменял свое решение и дал игроку прямую красную карточку.
Отметим, что Берковский появился на поле за несколько минут до этого, выйдя на поле на замену вместо травмированного Иброгимхалила Юлдошева.
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