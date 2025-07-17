«Локомотив» не рассматривал вопрос смены главного тренера весной

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, рассматривал ли клуб смену главного тренера.

«Нет, такой вопрос не рассматривался. Приоткрою небольшую тайну — на матче против «Крыльев Советов» Михаил Михайлович работал с температурой 39 градусов. Наверное, зря он поехал в таком состоянии в Самару. Это была первая игра после паузы на сборные. Молодые футболисты у нас не смогли вылететь сразу после игры молодежной сборной России в Колумбии, возвращались четыре дня. Буквально пересаживались с самолета на самолет. Половина команды вернулась из национальных сборных. И главный тренер не чувствовал себя хорошо. Наверное, клуб должен был принять решение, чтобы специалист остался в Москве», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также отметил, что российским тренерам необходимо давать возможность работать.

«Много ли сегодня появляется российских тренеров в РПЛ? Новых не так много. А должны быть, чтобы российский футбол развивался. Это крайне сложная профессия во всех отношениях. Не все понимают, какие нагрузки выдерживает тренер у бровки — он пропускает все действия команды через себя. Надо давать возможность российским тренерам работать. Никто сразу же не стал Семиным, Лобановским, Романцевым, Газзаевым. Все они прошли непростой путь, но выдержали — стали великими. В интересах развития спорта в России мы должны поддерживать наших тренеров. Радует, что бывшие футболисты учатся, получают лицензии. Но они должны иметь возможность где-то работать, постигать на практике эту науку», — добавил Нагорных.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.