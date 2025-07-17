«Локомотив» не рассматривал вопрос смены главного тренера весной
Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, рассматривал ли клуб смену главного тренера.
«Нет, такой вопрос не рассматривался. Приоткрою небольшую тайну — на матче против «Крыльев Советов» Михаил Михайлович работал с температурой 39 градусов. Наверное, зря он поехал в таком состоянии в Самару. Это была первая игра после паузы на сборные. Молодые футболисты у нас не смогли вылететь сразу после игры молодежной сборной России в Колумбии, возвращались четыре дня. Буквально пересаживались с самолета на самолет. Половина команды вернулась из национальных сборных. И главный тренер не чувствовал себя хорошо. Наверное, клуб должен был принять решение, чтобы специалист остался в Москве», — сказал Нагорных «СЭ».
Нагорных также отметил, что российским тренерам необходимо давать возможность работать.
«Много ли сегодня появляется российских тренеров в РПЛ? Новых не так много. А должны быть, чтобы российский футбол развивался. Это крайне сложная профессия во всех отношениях. Не все понимают, какие нагрузки выдерживает тренер у бровки — он пропускает все действия команды через себя. Надо давать возможность российским тренерам работать. Никто сразу же не стал Семиным, Лобановским, Романцевым, Газзаевым. Все они прошли непростой путь, но выдержали — стали великими. В интересах развития спорта в России мы должны поддерживать наших тренеров. Радует, что бывшие футболисты учатся, получают лицензии. Но они должны иметь возможность где-то работать, постигать на практике эту науку», — добавил Нагорных.
В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.
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1
|Зенит
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|8-0
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2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
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3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
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4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
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5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
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6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
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8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
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9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
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10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
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11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
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13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
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14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
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15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
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16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|3
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Никита Кривцов
Краснодар
|3
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Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
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Педро
Зенит
|2
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Натан Гассама
Балтика
|2
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Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0