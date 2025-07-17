Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

17 июля 2025, 09:15

«Локомотив» не рассматривал вопрос смены главного тренера весной

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, рассматривал ли клуб смену главного тренера.

«Нет, такой вопрос не рассматривался. Приоткрою небольшую тайну — на матче против «Крыльев Советов» Михаил Михайлович работал с температурой 39 градусов. Наверное, зря он поехал в таком состоянии в Самару. Это была первая игра после паузы на сборные. Молодые футболисты у нас не смогли вылететь сразу после игры молодежной сборной России в Колумбии, возвращались четыре дня. Буквально пересаживались с самолета на самолет. Половина команды вернулась из национальных сборных. И главный тренер не чувствовал себя хорошо. Наверное, клуб должен был принять решение, чтобы специалист остался в Москве», — сказал Нагорных «СЭ».

Нагорных также отметил, что российским тренерам необходимо давать возможность работать.

«Много ли сегодня появляется российских тренеров в РПЛ? Новых не так много. А должны быть, чтобы российский футбол развивался. Это крайне сложная профессия во всех отношениях. Не все понимают, какие нагрузки выдерживает тренер у бровки — он пропускает все действия команды через себя. Надо давать возможность российским тренерам работать. Никто сразу же не стал Семиным, Лобановским, Романцевым, Газзаевым. Все они прошли непростой путь, но выдержали — стали великими. В интересах развития спорта в России мы должны поддерживать наших тренеров. Радует, что бывшие футболисты учатся, получают лицензии. Но они должны иметь возможность где-то работать, постигать на практике эту науку», — добавил Нагорных.

В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Юрий Нагорных.«Роль клуба-донора «Локомотив» исполнять не будет». Интервью Нагорных

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
Читайте также
«Автодор» восстановил около 3 тыс. км дорог и 70 мостов в новых регионах России
Семью «веселого молочника» Уолкера пока не захотели выдворять из России
Чивич забил ударом в касание, Хиль перекинул мяч через Песьякова, команда Талалаева затоптала самарцев. Что случилось в матче РПЛ «Крылья Советов» - «Балтика»
Новый скандал вокруг Инфантино: УЕФА выплатил компенсации его предполагаемой любовнице
Отец Лионеля Месси умер от тяжелой болезни
Посол России Ноздрев раскритиковал Японию за позицию по неядерным принципам
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Нагорных о «Локомотиве»: «У нас классическая система развития нормального клуба, на который не падают деньги непонятно откуда»

Нагорных: «У нас российский клуб. Не агентский, не завязан на работу с игроками определенной страны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости