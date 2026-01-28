Ньямси — об участии в Кубке африканских наций: «Счастлив петь гимн Камеруна. Результат немного расстроил»

Защитник «Локомотива» и сборной Камеруна Жерзино Ньямси поделился впечатлениями от выступления на Кубке африканских наций, где его национальная команда завершила борьбу в четвертьфинале.

«Это был по-настоящему хороший опыт, особенно для меня, так как я был впервые в национальной команде. У нас были хорошие игры, тренировки. В сборной новое поколение. У нас не было много времени узнать друг друга, но коннект быстро образовался, в том числе и на поле», — сказал Ньямси в видео, опубликованном пресс-службой «Локомотива».

29-летний футболист отметил особые эмоции от дебюта за сборную, но выразил легкое разочарование общим итогом.

«Был счастлив провести первые игры за национальную команду, петь гимн. Результат немного расстроил, потому что мы хотели сделать больше. Но первая часть турнира удалась», — добавил он.

Сборная Камеруна уступила в четвертьфинале Кубка африканских наций Марокко со счетом 0:2. Ньямси принял участие в двух матчах команды на турнире.