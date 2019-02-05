"Локомотив" на сборах в Испании сыграет с "Краснодаром" и пятью норвежскими клубами

"Локомотив" определился с соперниками на двух учебно-тренировочных сборах в Испании. 6 февраля действующие чемпионы России встретятся с "Краснодаром". Остальные пять соперников "Локо" представляют Норвегию.

Полностью расписание выглядит следующим образом:

6 февраля, 18.00. "Краснодар" – "Локомотив"

10 февраля, 18.30. "Локомотив" – "Хеугесунн" (Норвегия)

13 февраля, 18.00. "Локомотив" – "Конгсвингер" (Норвегия)

21 февраля, 18.00. "Локомотив" – "Викинг" (Норвегия)

25 февраля, 20.00. "Локомотив" – "Сарпсборг" (Норвегия)

26 февраля, 20.00. "Локомотив" – "Мольде" (Норвегия)

Везде – время московское.