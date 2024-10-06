Гол Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

«Локомотив» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче 11-го тура РПЛ — 1:0.

Гол забил Тимур Сулейманов.

Железнодорожники одержали шестую победу подряд в официальных матчах. Команда Михаила Галактионова возглавила таблицу чемпионата России с 27 очками. Самарцы идут на десятой строчке, имея в активе 11 баллов.

В следующем матче красно-зеленые сыграют в гостях с «Химками» 19 октября, а «Крылья Советов» днем позже встретятся на выезде с «Оренбургом».