Полузащитник махачкалинского «Динамо» Гаджиев в матче с «Факелом» показал средний палец болельщикам

Во время матча 11-го тура РПЛ между «Факелом» и махачкалинским «Динамо» (1:1) произошел неприятный эпизод.

Полузащитник гостей Абакар Гаджиев во время замены на 66-й минуте показал средний палец болельщикам на трибуне. Как стало известно «СЭ», «Факел» будет обращаться в КДК по поводу провокации трибун со стороны игрока махачкалинской команды.

«Факел» (7 очков) продлил серию без побед в РПЛ до 5 матчей и поднялся на 14-е место в РПЛ. «Динамо» (11) вышло на 11-ю строчку в турнирной таблице.