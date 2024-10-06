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Сегодня, 18:50

«Динамо» — ЦСКА: началась прямая трансляция матча РПЛ онлайн

«Динамо» сыграет с ЦСКА в чемпионате России по футболу 6 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Муми Нгамале (ФК «Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» сыграет с ЦСКА в матче 11-го тура чемпионата России по футболу в воскресенье, 6 октября. Дерби состоится на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Динамо» — ЦСКА можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут бесплатно на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начнется эфир в 18.50 мск. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 10-ти туров премьер-лиги бело-голубые набрали 20 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Армейцы располагаются на шестой строчке, в их активе — 17 баллов.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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1
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
2
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
3
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
6
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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