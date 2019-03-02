"Локомотив" – "Крылья Советов": почему не назначен пенальти в ворота самарцев?

На 88-й минуте матча 18-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Крылья Советов" арбитр Владислав Безбородов принял правильное решение, не назначив пенальти в ворота гостей.

В том моменте Федор Смолов упал в штрафной площади самарцев по собственной инициативе, а не потому что его попытку продвинуться вперед с фолом прервал защитник. (Александр Бобров)

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