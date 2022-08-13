«Локомотив» — «Крылья Советов»: гол Раконьяца правильно отменен

На 79-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» второй ассистент Кирилл Большаков правильно зафиксировал положение «вне игры» у Марко Раконьяца, а судья Евгений Кукуляк не засчитал взятие ворот самарской команды.

13 августа. «Локомотив» — «Крылья Советов».

В момент удара Ивана Игнатьева Раконьяц находился за линией офсайда, а затем оказался первым у мяча и отправил его в сетку.