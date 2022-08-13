«Локомотив» — «Крылья Советов»: гол Раконьяца правильно отменен
На 79-й минуте матча 5-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» второй ассистент Кирилл Большаков правильно зафиксировал положение «вне игры» у Марко Раконьяца, а судья Евгений Кукуляк не засчитал взятие ворот самарской команды.
13 августа. «Локомотив» — «Крылья Советов».
В момент удара Ивана Игнатьева Раконьяц находился за линией офсайда, а затем оказался первым у мяча и отправил его в сетку.
13 августа. «Локомотив» — «Крылья Советов».
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|
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|Спартак
|4
|3
|1
|0
|11-3
|10
|
3
|Сочи
|4
|3
|0
|1
|7-6
|9
|
4
|Зенит
|4
|2
|2
|0
|9-1
|8
|
5
|Динамо
|4
|2
|2
|0
|10-4
|8
|
6
|Ростов
|4
|2
|2
|0
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|8
|
7
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|4
|2
|1
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|7
|
8
|Краснодар
|4
|2
|1
|1
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|7
|
9
|Ахмат
|4
|1
|2
|1
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|5
|
10
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|5
|1
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|2
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|5
|
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|4
|1
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|
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|5
|0
|3
|2
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|3
|
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|5
|0
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|2
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|
14
|Н. Новгород
|4
|0
|2
|2
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|2
|
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|4
|0
|1
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|1
|
16
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|5
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|1-10
|1
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30 тур
|12.08
|19:30
|
Факел – Урал
|0 : 0
|13.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|13.08
|17:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|13.08
|20:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|14.08
|15:00
|
Химки – Ахмат
|- : -
|14.08
|17:30
|
Оренбург – Торпедо
|- : -
|14.08
|17:30
|
Н. Новгород – Ростов
|- : -
|14.08
|20:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|4
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|2
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Черников
Краснодар
|3
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|4
|1
|0
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|4
|1
|0
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