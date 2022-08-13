Гол Миранчука на 90-й минуте спас «Локомотив» от поражения в матче с «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках 5-го тура РПЛ — 1:1. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Первый гол в матче на 68-й минуте забил нападающий самарской команды Максим Глушенков. Сравнял счет в игре Антон Миранчук, который реализовал пенальти на 90-й минуте.

В начале игры главный арбитр матча Евгений Кукуляк назначил два пенальти. На 8-й минуте игрок «Локо» Наир Тикнизян задел мяч рукой в штрафной площади и судья после просмотра ВАР назначил 11-метровый удар. Глушенков отправился реализовывать его, но голкипер железнодорожников Даниил Худяков отразил удар.

Затем на 18-й минуте Кукуляк уже назвачил пенальти в ворота «Крыльев» после того, как Александр Солдатенков сбил Тина Едвая в штрафной зоне. Игрок «Локо» Франсуа Камано не смог реализовывать 11-метровый, так как вратарь самарской команды Иван Ломаев отразил удар.

Отметим, что на 78-й минуте «Локомотив» забил гол в ворота «Крыльев», но он был отменен из-за положения все игры.

Железнодорожники набрали 3 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У самарского клуба на счету 5 очков и они находятся на 10-й позиции.