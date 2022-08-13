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13 августа, 17:00

Гол Миранчука на 90-й минуте спас «Локомотив» от поражения в матче с «Крыльями Советов»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
«Локомотив» — «Крылья Советов» — 0:1.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграли вничью в рамках 5-го тура РПЛ — 1:1. Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Первый гол в матче на 68-й минуте забил нападающий самарской команды Максим Глушенков. Сравнял счет в игре Антон Миранчук, который реализовал пенальти на 90-й минуте.

В начале игры главный арбитр матча Евгений Кукуляк назначил два пенальти. На 8-й минуте игрок «Локо» Наир Тикнизян задел мяч рукой в штрафной площади и судья после просмотра ВАР назначил 11-метровый удар. Глушенков отправился реализовывать его, но голкипер железнодорожников Даниил Худяков отразил удар.

Затем на 18-й минуте Кукуляк уже назвачил пенальти в ворота «Крыльев» после того, как Александр Солдатенков сбил Тина Едвая в штрафной зоне. Игрок «Локо» Франсуа Камано не смог реализовывать 11-метровый, так как вратарь самарской команды Иван Ломаев отразил удар.

Отметим, что на 78-й минуте «Локомотив» забил гол в ворота «Крыльев», но он был отменен из-за положения все игры.

Железнодорожники набрали 3 очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. У самарского клуба на счету 5 очков и они находятся на 10-й позиции.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
13 авг, 15:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
1:1
Крылья Советов
Голы
Глушенков, 68 (0:1), Миранчук, 90+1 (1:1)
Нереализованный пенальти
Глушенков 8, Камано 18
Локомотив
Худяков Живоглядов Едвай Мампасси Баринов Миранчук Тикнизян Карпукас Игнатьев (Раков, 90+3) Изидор (Раконьяц, 46) Камано (Керк, 76)
Крылья Советов
Ломаев Солдатенков Горшков (Гапонов, 85) Бейл Евгеньев Витюгов Ежов Глушенков (Хубулов, 77) Соколов (Шитов, 77) Цыпченко Коваленко
Предупреждения
Тикнизян 7’, Едвай 16’, Карпукас 60’  -  Солдатенков 17’, Глушенков 67’, Ломаев 79’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Иванов (Кострома) Большаков (Санкт-Петербург)
ВАР
Амелин (Тула) Воронцов (Ярославль)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

28%

2.02

Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
ЦСКА 1
Матч завершен

Х2

25%

2.55

Обе забьют - да

22%

1.70

П1

16%

1.56
Антон Миранчук
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
17
39
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3
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4
 Сочи 4 3 0 1 7-6 9
5
 Динамо 5 2 3 0 10-4 9
6
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 Ростов 4 2 2 0 6-4 8
8
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10
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11
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12
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 Н. Новгород 4 0 2 2 4-8 2
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