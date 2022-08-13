«Локомотив» — «Крылья Советов»: Миранчук реализовал пенальти и сравнял счет в матче
«Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ на своем поле принимает «Крылья Советов».
На 89-й минуте матча при счете 1:0 в пользу самарской команды главный арбитр Евгений Кукуляк после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота «Крыльев». Игрок гостей Владимир Хубулов наступил на ногу Дмитрию Живоглядову шипами, и сыграл рукой.
Антон Миранчук отправился реализовывать 11-метровый удар и сравнял счет в матче — 1:1.
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|
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|4
|3
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|1
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|
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|4
|2
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|
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|
Факел – Урал
|0 : 0
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|15:00
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Локомотив – Кр. Советов
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|13.08
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|
Динамо – Краснодар
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|14.08
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|
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|
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Н. Новгород – Ростов
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