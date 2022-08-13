«Локомотив» — «Крылья Советов»: Миранчук реализовал пенальти и сравнял счет в матче

«Локомотив» в рамках 5-го тура РПЛ на своем поле принимает «Крылья Советов».

На 89-й минуте матча при счете 1:0 в пользу самарской команды главный арбитр Евгений Кукуляк после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота «Крыльев». Игрок гостей Владимир Хубулов наступил на ногу Дмитрию Живоглядову шипами, и сыграл рукой.

Антон Миранчук отправился реализовывать 11-метровый удар и сравнял счет в матче — 1:1.