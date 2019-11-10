«Локомотив» сыграл вничью с «Краснодаром» в домашнем матче 16-го тура премьер-лиги (1:1). Голом в составе железнодорожников отметился хавбек Гжегож Крыховяк, у «быков» отличился форвард Маркус Берг.

«Локомотив» набрал 31 очко и расположился на 2-м месте в турнирной таблице, «Краснодар» с 30 баллами занимает 5-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

«Локомотив» (Москва) — «Краснодар» — 1:1 (1:1)

Голы: Крыховяк, 41 (1:0). Берг, 45+2 (1:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Хеведес, В.Игнатьев, Жемалетдинов (Куликов, 71), Коломейцев, Крыховяк (Ант.Миранчук, 46), Ал.Миранчук, Жоау Мариу, Эдер (Смолов, 55).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес, Сулейманов, Камболов (Олссон, 65), Вилена, Фернандеш, Берг (И.Игнатьев, 73), Ари (Уткин, 80).

Предупреждения: Жоау Мариу, 19. Рамирес, 27. Спаич, 40. Ари, 45+1. Берг, 48. Жемалетдинов, 52. В.Игнатьев, 65. Олссон, 70. Куликов, 72.

Судьи: Безбородов. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Мешков (Дмитров).

10 ноября. Москва. Стадион «РЖД Арена».

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