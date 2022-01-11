Хохлов о Смолове: «Игрок сборной России в нападении «Динамо» сейчас не помешает»

Экс-тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился впечатлением от предстоящего перехода нападающего Федора Смолова в московский клуб.

«Желаю удачи Смолову! Пусть у него все получится. Прекрасный человек. Не знаю, насколько сильно он изменился с 2011 года, когда я тренировал его в «Динамо», но он точно хороший игрок. Насчет 40-го номера, с которым Смолов начинал карьеру в «Динамо», без разницы, какой номер он возьмет, главное, чтобы у него все получилось», — сказал Хохлов в разговоре с «СЭ».

Бывший тренер «Динамо» также поделился мнением о том, почему московский клуб взял 31-летнего Смолова.

«Клубу нужны и опытные игроки. Думаю, игрок сборной России в нападении «Динамо» сейчас не помешает. Этот клуб нельзя рассматривать в качестве мостика в Европу. Если бы у Смолова было желание, он бы раньше уехал. Первоначальная цель — принести пользу «Динамо»», — добавил Хохлов.

Ранее, 11 января, в официальном Telegram-канале «Динамо» появилось видео с анонсом трансфера Смолова. Российский футболист в текущем сезоне играл за «Локомотив», провел 22 матча за команду и забил 7 голов.