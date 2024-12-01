«Локомотив» — «Химки»: Заболотный вывел гостей вперед

«Химки» открыли счет в матче против «Локомотива» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 17-й минуте отличился Антон Заболотный. Игроки «Локомотива» потеряли мяч в своей штрафной и Хетаг Хосонов отдал форварду передачу под удар в упор.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».