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Сегодня, 14:18

«Локомотив» — «Химки»: Заболотный вывел гостей вперед

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Химки» открыли счет в матче против «Локомотива» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

На 17-й минуте отличился Антон Заболотный. Игроки «Локомотива» потеряли мяч в своей штрафной и Хетаг Хосонов отдал форварду передачу под удар в упор.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Химки».

Антон Заболотный
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Алексей Батраков

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Локомотив

 10
Мирлинд Даку

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Рубин

 9
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Динамо

 6
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Зенит

 6
И К Ж
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Динамо Мх

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