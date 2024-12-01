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Мор — о словах про Тедеско: «Конечно, не имел в виду буквально, что он пойдет в «Оренбург»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор в комментарии «СЭ» объяснил свои слова про возможное возвращение главного тренера сборной Бельгии и экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско в Россию.

«Конечно, я не имел в виду, что Тедеско поедет тренировать «Оренбург». Я сказал про возможное возвращение Тедеско в Россию. А Радимов начал меня подкалывать и пошутил про «Оренбург», который здесь вообще не при чем. Мы просто обсуждали серию из 5 поражений подряд и посмеялись на эту тему.

С Радимовым у нас дружеские отношения, мы и вне эфиров общаемся, подкалываем всегда друг друга. Здесь он меня подколол — обычное явление», — сказал Мор «СЭ».

«Оренбург» после 17 туров РПЛ набрал 8 очков и занимает последнее место в таблице. В 18-м туре он сыграет на выезде с «Ахматом» 8 декабря. Главным тренером команды является бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович.

Эдуард Мор
ФК Оренбург
Доменико Тедеско
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
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 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
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 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
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