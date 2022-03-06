Нападающий «Локомотива» Кухта забил в дебютном матче в РПЛ

«Локомотив» встречается с «Химками» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

Встреча проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

На 80-й минуте игры забитым мячом отметился нападающий хозяев Ян Хунта.

Таким образом, счет стал 3:2 в пользу «Локомотива».

Отметим, что 25-летний чех забил в дебютном матче в РПЛ.