Крылья Советов

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев сравнял счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» — 2:2.

На 83-й минуте матча форвард замкнул прострел в чужую штрафную.

Игнатьев забил первый гол в сезоне-2021/22. Отметим, что матч против тульского «Арсенала» является для 23-летнего россиянина дебютным в составе «Крыльев Советов». Он перешел в самарскую команду из «Рубина» на правах аренды в начале февраля.