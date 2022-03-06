«Крылья Советов» — «Арсенал»: Игнатьев забил гол в дебютном матче за самарцев
Нападающий «Крыльев Советов» Игнатьев забил гол в дебютном матче за команду
Нападающий «Крыльев Советов» Иван Игнатьев сравнял счет в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против тульского «Арсенала» — 2:2.
На 83-й минуте матча форвард замкнул прострел в чужую штрафную.
Игнатьев забил первый гол в сезоне-2021/22. Отметим, что матч против тульского «Арсенала» является для 23-летнего россиянина дебютным в составе «Крыльев Советов». Он перешел в самарскую команду из «Рубина» на правах аренды в начале февраля.
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|
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|4
|36-20
|39
|
3
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
4
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|
5
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
6
|Ахмат
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|10
|0
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|
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|
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|
9
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|
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|6
|4
|10
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|22
|
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|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
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|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|
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|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
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30 тур
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|- : -
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|- : -
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|- : -
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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