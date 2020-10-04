«Локомотив» — «Химки»: Глушаков остался в запасе
13:01
Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». Игра начнется в 14:00.
Полузащитник Денис Глушаков, который 1 октября заключил контракт с подмосковным клубом, остался в запасе.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.
«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.
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