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«Локомотив» — «Химки»: Глушаков остался в запасе

13:01
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Стали известны стартовые составы на матч 10-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Химками». Игра начнется в 14:00.

Полузащитник Денис Глушаков, который 1 октября заключил контракт с подмосковным клубом, остался в запасе.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Мурило, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Эдер, Лисакович.

«Химки»: Лантратов, Гапон, Идову, Тихий, Данилкин, Кухарчук, Трошечкин, Липовой, Боженов, Куат, Дядюн.

Локомотив — Химки

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