"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки

"Локомотив" разгромил на своем поле "Рубин" (4:0) и гарантировал себе попадание в пятерку по итогам чемпионата России-2018/19.

Железнодорожники точно не пропустят вперед себя "Арсенал", а ЦСКА и "Спартаку" для того, чтобы обойти красно-зеленых нельзя терять очки самим и ждать от команды Семина двух неудач (причем армейцам не помешает даже один балл, набранный "Локо").

Групповой турнир Лиги чемпионов "Локомотиву" гарантируют ничья и победа, а отбор главного еврокубка - две ничьи.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.