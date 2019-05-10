21:22 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" гарантировал себе попадание в еврокубки

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"Локомотив" разгромил на своем поле "Рубин" (4:0) и гарантировал себе попадание в пятерку по итогам чемпионата России-2018/19.

Железнодорожники точно не пропустят вперед себя "Арсенал", а ЦСКА и "Спартаку" для того, чтобы обойти красно-зеленых нельзя терять очки самим и ждать от команды Семина двух неудач (причем армейцам не помешает даже один балл, набранный "Локо").

Групповой турнир Лиги чемпионов "Локомотиву" гарантируют ничья и победа, а отбор главного еврокубка - две ничьи.

Локомотив – Рубин

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 28-й тур. "Зенит" – ЦСКА и другие игры
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