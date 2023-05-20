«Локомотив» с минимальным счетом обыграл «Факел»

«Локомотив» дома обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ — 1:0.

Автором победного гола стал хавбек железнодорожников Антон Миранчук. Он открыл счет на 87-й минуте встречи.

Футболисты «Факела» нанесли 12 ударов за матч, два из них пришлись в створ ворот Ильи Лантратова.

«Локомотив» поднялся на 8-е место с 39 очками за 28 матчей. «Факел» занимает 12-ю строчку с 27 очками.