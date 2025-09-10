Футболист «Динамо» Рубенс стал отцом двойняшек

У полузащитника «Динамо» Рубенса и его супруги Аны родилась двойня, сообщает пресс-служба московского клуба.

Мальчика назвали Тео, а девочку — Серена.

Рубенс перешел в «Динамо» из «Атлетико Минейро» этим летом, подписав контракт с бело-голубыми до 2030 года. В нынешнем сезоне 24-летний бразилец провел 6 матчей за команду из Москвы в РПЛ и FONBET Кубке России.